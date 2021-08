Torna il maltempo e vola via la copertura dello stadio di Locarno!

LOCARNO - Dopo la canicola opprimente del giorni scorsi, torna prepotente il maltempo, con i suoi danni. A Locarno c'è stata una pioggia con grandine e vento e addirittura parte della copertura in lastre di eternit della tribuna è stata sollevata.

Le lastre sono cadute sul terreno da gioco posto dietro le tribune e nelle vicinanze dell'accesso agli spogliatoi.

Il danno è ingente, praticamente l'intera copertura è stata portata via. Nessuno è rimasto ferito.

La grandine sta interessando tutto il Sopraceneri.

"Non ho mai visto nulla di simile negli ultimi 45 anni. Un ruscello è uscito dagli argini. Le scale della mia vicina sembravano la cascata di Foroglio", ha raccontato a tio.ch Germano Mattei, che si trova a Cavergno. Altri testimoni hanno parlato di un manto bianco di grandine arrivato in una decina di minuti.

Intanto oltre al danno alla copertura dello stadio a Locarno, nella stessa zona, un albero è caduto su un'auto, lo stesso è accaduto a Tenero. E per la caduta di albero il TCS segnala problemi di traffico in via San Gottardo, a Minusio.