Sabato una giornata di porte aperte al Parco eolico del San Gottardo

AIROLO - L’Azienda Elettrica Ticinese organizza una giornata di porte aperte al Parco eolico del San Gottardo, per presentare il progetto alla popolazione. L’appuntamento è fissato per sabato 21 agosto, a partire dalle 10:00, sul Passo del San Gottardo.

Il cantiere per la realizzazione del Parco eolico del San Gottardo, le cui pale hanno iniziato a produrre energia nell’ottobre del 2020, si concluderà al termine di quest’estate con il completamento delle misure di compenso ambientale. Per celebrare questo traguardo e presentare il risultato alla popolazione, l’Azienda Elettrica Ticinese organizza una giornata di porte aperte, sabato 21 agosto 2021, con il seguente programma:

10:00 – Inizio della manifestazione

12:00 – Pranzo offerto

17:00 – Concerto del gruppo “The Vad Vuc”

19:00 – Fine della manifestazione

Per l’occasione verrà inaugurato il nuovo sentiero tematico dedicato alla produzione di energia rinnovabile in Ticino: un percorso circolare di 5 km che si snoda tra gli aerogeneratori del Parco e le infrastrutture dell’impianto idroelettrico del Lucendro. Il sentiero, percorribile in circa due ore senza particolari difficoltà, potrà essere percorso liberamente da tutti i partecipanti alla manifestazione. È raccomandato l’uso di scarpe da trekking.

Il centro della manifestazione è costituito da un villaggio allestito di fronte al Museo Sasso San Gottardo, all’interno del quale saranno offerti il pranzo e il concerto.

Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la sezione esposizione del Museo Sasso San Gottardo, mentre la visita alla Fortezza storica sarà possibile ad un prezzo speciale.

Secondo disposizioni cantonali tutti i visitatori a partire dai 16 anni che vorranno accedere all’area della manifestazione dovranno essere muniti di un certificato Covid e di un documento di identità validi. Ai minori di 16 anni sarà consentito l’accesso previa misurazione della temperatura corporea.

Sul Passo saranno disponibili alcune aree di posteggio riservate.

Maggiori dettagli sono reperibili all’indirizzo

www.laviadellenergia.ch/eventi/pesg