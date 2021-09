Dopo il licenziamento dalla Cantonale, l'agente condannata per truffa trova lavoro alla Malcantone Ovest

CASLANO - Era stata licenziata dalla Cantonale dopo una condanna per truffa alle assicurazioni, ora è stata assunta assieme a due colleghi con un concorso, a cui pare abbiano partecipato solamente in cinque, per la Polizia di Caslano.

La vicenda è quella di una donna, che tra il 2016 e il 2017 tentò tre truffe, di cui due andate a buon fine. Con l'appoggio di un garage di Riva San Vitale, si maggiorava il costo della riparazione dell'auto in modo da evitare il pagamento della franchigia di 1'000 franchi. A rimetterci era la compagnia assicurativa, vittima della frode.

La donna fu condannata a una pena pecuniaria sospesa di cinquanta aliquote giornaliere e al pagamento di una multa, il Consiglio di Stato poi la licenziò: era l'ottobre 2018.

Ora ha ritrovato un posto di lavoro, a Caslano alla Malcantone Ovest.