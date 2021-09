Uccide il commesso per non mettere la mascherina

IDAR-OBERSTEIN – Un giovane commesso lo aveva invitato a indossare la mascherina nella stazione di servizio. Per questo motivo, un 49enne tedesco ha impugnato la pistola e l’ha ucciso. I fatti sono avvenuti lo scorso 18 settembre a Idar-Oberstein, in Germania.

Il killer sarebbe entrato nel benzinaio attorno alle 19:45. Rimproverato dal commesso per non aver naso e bocca coperti, ha fatto ritorno nella stessa stazione di servizio poco dopo. Il tempo di prendere la pistola e freddare il giovane per poi darsi alla fuga.

L’uomo si è costituito dopo una notte ed ha ammesso di aver agito con rabbia, ma nega di “aver respinto le misure di protezione dal contagio”.