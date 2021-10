I lavori sulla Ascona-Brissago dureranno 12 settimane

BELLINZONA - Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che in data odierna, mercoledì 20 ottobre 2021, avranno inizio i lavori di potenziamento delle opere di premunizione definitive del pendio soprastante la strada cantonale PA13 Ascona – Brissago a Moscia. Gli stessi avranno una durata stimata di 12 settimane.

Nella fattispecie è prevista la posa di 3 nuove reti di protezione dalla lunghezza complessiva di circa 80 metri con altezze che variano dai 3,5 ai 5 metri.

L’esecuzione dei lavori sopra descritti, che verranno eseguiti prevalentemente durante le ore notturne, arrecherà inevitabilmente alcune perturbazioni all’utenza stradale (limitazioni di transito) e alla popolazione residente nella tratta interessata, e più precisamente:

lavori diurni con possibili attese con conduzione del traffico con agenti (1 giorno)



Venerdì 22 ottobre 2021 dalle 8:30 alle 15:30



lavori notturni con deviazione su percorsi alternativi (7 notti)

da lunedì 25 ottobre a venerdì 29 ottobre 2021 dalle ore 22:00 alle ore 5:00

e

da martedì 2 novembre a venerdì 5 novembre 2021 dalle ore 22:00 alle ore 5:00



Si ringrazia l’utenza per la comprensione e si invita a voler rispettare la segnaletica esposta temporaneamente in loco, le indicazioni degli addetti al disciplinamento del traffico, nonché a servirsi dei seguenti percorsi alternativi: quello lungo via Collinetta, rispettivamente quello lungo la tratta Ascona – Losone – Arcegno – Ronco Sopra Ascona.

S’informa, infine, che in caso di condizioni meteo avverse i lavori saranno posticipati a data da stabilire. In tal caso la popolazione verrà preventivamente informata.