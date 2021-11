Una mostra d'arte per ripartire: Campione d'Italia espone i suoi artisti

CAMPIONE D'ITALIA - La storia di Campione e delle sue genti è molto più antica di quanto si possa pensare ed è da questa stessa storia che il Comune di Campione ha deciso di ripartire; ripartire dall’Arte, memore di quei Maestri Campionesi che nel passato sono stati in grado di far germogliare questa piccola e isolata comunità, angolo di mondo nei secoli sballottato dai capricci dei forti di turno, rendendone possibili la sopravvivenza e lo sviluppo.

Senza la pretesa di fare paragoni con quel glorioso passato, gli artisti della Campione di oggi, su invito della nuova Amministrazione Comunale, si sono appassionatamente prodigati per aprire sul territorio, in quella Galleria Civica che ospita le opere dei Maestri Campionesi e rappresenta l’intera storia del paese dal 777 ad oggi, la prima porta di quello che vorrà essere l’entrata nel nuovo corso.

Creativi appartenenti a più generazioni hanno prestato il loro entusiasmo per dar vita ad un’esposizione, certo disomogenea, ma viva, luminosa. Parliamo di Al Fadhil, Dario Banaud, Roberto Belcaro, Luca Belfiore, Enrico Fenogli, Andrea Morreale, Carola Piccaluga, Sergio Piccaluga, Dario Verda, Cesare Viola. A questi vanno aggiunti i mai dimenticati Adriano Figini e Guido Cappati.

Pittori e Scultori con storie e tecniche diverse, mossi dalla convinzione che, oggi come un tempo, l’arte possa essere ulteriore stimolo a quella nuova fioritura del territorio che già si sta palesando.

Il concetto di base per gli artisti e per la comunità intera è quello di ripartire da zero. Dopo grandi progetti e programmi monumentali che hanno portato il paese alla fine di un ciclo, forse solo un gruppo compatto di artisti, con la loro sensibilità e capacità di creare dal nulla, può immaginare la vera rinascita di Campione.

Nello spazio dell’antica chiesa parrocchiale il visitatore potrà apprezzare le opere delle nuove generazioni inserite garbatamente tra quelle lasciateci dai vecchi Maestri, in un continuum un po’ sognante, fuori dal tempo.

L'inaugurazione si terrà oggi venerdì 19 novembre alle ore 18.00 presso la galleria civica di Campione d'Italia, saranno presenti gli artisti. La mostra sarà disponibile sino al 12 dicembre.

L’ingresso è gratuito. L’evento si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle norme Anti Covid.