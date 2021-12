Otto arresti in Ticino per traffico di cocaina

LUGANO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che, nell'ambito di un'inchiesta antidroga, il 1. dicembre 2021 tra Lugano, Giubiasco, Gambarogno e Ascona, sono state arrestate otto persone. Si tratta di cinque cittadini albanesi (tra i 24 e i 39 anni), residenti in Albania o in Italia, di una 50enne cittadina italiana residente in Italia, di una 30enne e un 50enne svizzeri di residenti nel Luganese.

Sono sospettati di aver preso parte a vario titolo ad un importante traffico di cocaina tra l'Albania, l'Italia e il Ticino. Nel corso del dispositivo, a cui hanno collaborato anche la Polizie Città di Lugano, la Polizia Città di Bellinzona e le Polizie comunali di Ascona e Minusio, sono stati rinvenuti e sequestrati 250 grammi di sostanza stupefacente e diverse migliaia di franchi in contanti.

Le principali ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, nonché riciclaggio di denaro. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.