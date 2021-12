"Dio non si è fermato davanti alle restrizioni", gli auguri di Monsignor Valerio Lazzeri

LUGANO - Il pensiero di Monsignor Valerio Lazzeri va in primis ai malati e a chi si sta occupando di loro e dei propri familiari, in un tempo di "incertezza e pressione", durante il suo consueto videomessaggio di auguri ai fedeli.

"Vorrei dirvi di non rinunciare ad attingere a Natale a un carica di rinnovamento che Dio ci offre ogni anno. Possiamo attingere dal Natale di Gesù la linfa che ci fa ripartire anche in mezzo a tante tribolazioni. Possiamo ritrovare il coraggio di rimetterci in piedi, il motivo profondo per cui non possiamo rinunciare a rendere più umana la nostra vita e quella dei nostri fratelli", ha detto, ricordando la venuta di Dio, che si è reso umano senza attendere le migliori convinzioni.

Valerio Lazzeri ha ricordato la precarietà e le difficoltà affrontate da Maria e Giuseppe: "Tutto ciò ci racconta di un Dio che non si ferma davanti alle nostre restrizioni, che non si lascia impressionare dalle condizioni storiche in cui dobbiamo dibatterci e continua a dare ai nostri cuori speranza, fiducia e coraggio oltre alla possibilità di credere che c'è un legame che ci unisce oltre tutte le difficoltà", ovvero quello di "essere tutti figli dello stesso Padre".

"Buon Natale a tutti!", conclude.