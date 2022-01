LOCARNO – Dimenticate le miti giornate d’inizio anno. Il cambio di passo è repentino e marcato. Protagonista di oggi e dei prossimi giorni sarà il vento...forte. MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 2 in tutto il Ticino fino alle 9:00 di domani, giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Sono previste raffiche di vento fino a 80 km/h in pianura e addirittura fino a 100 km/h s sopra gli 800 metri di altitudine. A basse quote, per i prossimi giorni, sono previste giornate soleggiate.