Vacanze da horror! Il litigio di una coppia finisce con una lingua staccata a morsi

ROMA – Vacanze romane da horror per una coppia di turisti provenienti dal Belgio a Trastevere (Roma). Protagonisti un 40enne professore universitario e una 43enne studentessa. Dopo una cena a base di vino, la coppia è tornata nel bed and breakfast dove alloggiava. Lì, la scena surreale. Forse l'alcool, forse vecchi rancore all'origine del bisticcio. E che bisticcio.

Durante la discussione, lei ha strappato la lingua a morsi al fidanzato. Immediata la reazione di lui, che raccoglie il lembo mozzato e lo ripone nel frigobar e allerta il 112, che giunti sul posto hanno posto le manette ai polsi della donna. I fatti sono avvenuti attorno alle 3:00 di ieri.

Trasportato all'ospedale San Camillo, l'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Operazione, però, non riuscita. Conseguenze per tutta la vita per lui, accuse di lesioni gravissime per lei.