Il Governo 'riapre' curve e spalti con il '2G': l'hockey ticinese riabbraccia il pubblico

BELLINZONA – Le curve e gli spalti delle piste di hockey ticinesi torneranno presto a riabbracciare gli spettatori. Lo ha confermato alla RSI il ministro Norman Gobbi. "Abbiamo monitorato – spiega – a fondo la situazione. Visto che il Consiglio Federale ha deciso di prolungare le misure vigenti, abbiamo deciso di allinearci. La situazione in Ticino non è peggio né meglio rispetto agli altri Cantoni".

"Questo – continua – non significa liberi tutti, proprio perché per accedere alla pista bisogna essere in possesso di un certificato 2G, bisogna indossare la mascherina al posto. La decisione è stata presa oggi dal Consiglio di Stato e varrà quindi già dalle partite di questo weekend".

Lugano e Ambrì, a confronto il prossimo 27 gennaio, potranno quindi contare sul supporto dei propri tifosi.