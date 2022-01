Insulti, spintoni e mani al collo. Operaio comunale di Chiasso denunciato da un collega

CHIASSO – "A Natale si è tutti più buoni", recita un detto popolare. Ma non è del tutto vero. Non nei magazzini comunali di Chiasso, dove – riporta il Corriere del Ticino – il 23 dicembre scorso al posto di auguri e sorrisi sono volati insulti, spintoni e una denuncia. L’episodio riguarda due operai comunali. Per sedare la rissa e calmare gli animi sarebbero dovuti intervenire i diversi colleghi presenti.

L’aggressore è stato denunciato per lesioni semplici e vie di fatto e sospeso dal lavoro fino al completamento delle indagini. Contattato dal quotidiano, il sindaco Bruno Arrigoni ha confermato i fatti e comunicato di aver aperto anche un’inchiesta amministrativa.