Pioggia, dove sei? Lo strano inverno continua. E settimana prossima si alzano le temperature

LOCARNO – La siccità preoccupa il Ticino. Nel nostro Cantone non piove da esattamente due mesi. Era l’8 dicembre scorso quando le ultime precipitazioni cadevano fino in pianura. Da lì in poi, sole e temperature più primaverili che invernali. E la situazione dovrebbe rimanere tale anche per le prossime due settimane. “All’alba si sentono cantare gli uccellini, desiderosi di primavera, ma per il momento non si vedono all’orizzonte precipitazioni in aiuto alla vegetazione”, scrive MeteoSvizzera in un post Facebook.

Il gennaio appena archiviato, dati alla mano, risulta essere il più soleggiato degli ultimi sessant’anni. Tuttavia, il fenomeno di un inverno senza neve né acqua non è così raro a sud delle Alpi. “È una situazione che si verifica in media ogni cinque anni, ma questo inverno è stato particolare, poiché molto mite e nel contempo molto asciutto”, ha detto alla RSI Luca Panziera di MeteoSvizzera.

Il meteorologo prevede che, quando arriverà, “la pioggia cadrà in maniera molto abbondante”. Come detto, però, c’è ancora da attendere. Sì, perché le temperature si alzeranno nei prossimi giorni grazie all’alta pressione sull’Europa centro-occidentale. Insomma...pioggia, dove sei?