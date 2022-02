Caso Epstein, il principe Andrea ha raggiunto un accordo con la sua accusatrice

NEW YORK – Il principe Andrea ha raggiunto un accordo nella causa civile, intentata da Virginia Giuffre, per le accuse di abusi sessuali. Il reale – riferisce il New York Times – pagherà una somma sostanziosa alla donna. La cifra, al momento, è segreta. Il principe Andrea intende fare anche una donazione cospicua a beneficio di un'organizzazione benefica in supporto dei diritti delle vittime di abusi.

Il 61enne secondogenito della regina Elisabetta II era stato citato in giudizio dalla 38enne americana, ex vittima del multimilionario americano Jeffrey Epstein, per abusi sessuali commessi nel 2001, quando lei aveva 17 anni. Accuse che il reale ha sempre rifiutato.