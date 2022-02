Doppia deflagrazione alla centrale elettrica di Collina d'Oro

COLLINA D'ORO - Una esplosione nel tardo pomeriggio. A Collina d'Oro, in località Montagnola, c'è stato un incidente presso la centrale elettrica di via Cava. Si sa che alla base c'è stato un guasto che ha causato una doppia deflagrazione, che non ha provocato feriti.

La Polizia Cantonale ha chiesto di evitare la zona poi attorno alle 20.40 ha fatto sapere che la "via Garavegia in territorio del comune di Collina d'Oro, zona campo da calcio del #Paradiso, è stata riaperta al traffico".

La doppia deflagrazione è avvenuta attorno alle 18.30, a causarla un guasto, anche se sarà l'inchiesta a stabilire la sua origine.

Sul posto i Pompieri di Lugano che hanno messo in sicurezza la zona e Ticino Soccorso ha inviato del personale della Croce Verde di Lugano. Stanno operando anche i tecnici FFS.