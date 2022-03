Zelensky: "Putin come l'Isis". L'appello alle mamme russe: "Non mandate i vostri figli in guerra"

UCRAINA – 7'144 persone sono state evacuate soltanto nella giornata di ieri da quattro città ucraine. Lo ha confermato in un video pubblicato su Facebook il presidente dell'Ucraina Zelensky. "Le azioni degli invasori russi sono uguali a quelle dei terroristi dell'ISIS", ha aggiunto.

Poi ha lanciato un appello alle mamme russe: "Non mandate i vostri figli in guerra. Evitate che venga ucciso o catturato. Agite immediatamente". E poi: "L'Ucraina non ha mai voluto questa terribile guerra, ma si difenderà come necessario".