Zelensky apre al dialogo. Biden accusa Putin: "Sta valutando l'uso di armi chimiche"

UCRAINA – “Mariupol è a pezzi, ma sopravviverà”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Zelensky, che sembra aprire a un dialogo per concedere Crimea e Donbass alla Russia e parla di “scorte limitate per tre giorni” per l’esercito russo. “Voglio fermare la guerra e voglio capire cosa sono disposti a fare i russi”, aggiunge Zelensky.

Intanto, i rapporti tra USA e Russia si fanno sempre più tesi. Il presidente americano Biden ha avvertito il mondo che “Putin sta valutando di usare armi biologiche e chimiche. Putin è con le spalle al muro”.

Quasi diecimila soldati russi (9’861) sarebbero morti in guerra. Un dato pubblicato dal giornale Komsomolskaya Pravda e poi successivamente rimosso con la spiegazione che “si è trattato di un attacco hacker”.