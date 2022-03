Del Ponte: "Arrestare Putin è possibile. E va fatto velocemente"

TICINO – L'ex procuratrice capo del Tribunale penale internazionale Carla Del Ponte ha parlato al Corriere del Ticino dell'attuale conflitto tra Russia e Ucraina. Il comportamento di Putin ricorda a Del Ponte quello attuato da Slobodan Milosevic negli anni '90 in Serbia. "Sì, Milosevic diceva che il suo attacco al Kosovo era per combattere i terroristi. Ed è lo stesso discorso che fa Putin quando parla di 'denazificazione' per cercare una legittimità assolutamente illegittima".

Per Del Ponte, è possibile spiccare un mandato d'arresto interazione nei confronti di Putin. "Karim Khan – dice – deve condurre l'inchiesta il più velocemente possibile per arrivare a un atto d'accusa. Ma non c'è solo Putin, ci sono anche tutti gli altri criminali di guerra".