LUGANO - Un Hummer grande tre volte quelli comuni. Alto 6,6 metri, lungo 14 e largo 6, per la precisione. È il veicolo che si èpfatto costruire lo sceicco di Abu Dhabi Hamad bin Hamdan Al Nahyan.



Per muovere questo gigante sono necessari ben quattro motori diesel. Al suo interno si estende un abitacolo a due piani dove c’è posto per un bagno e una cucina. Insomma, proprio una roba da sceicchi…