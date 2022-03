Sapori Ticino lancia la nuova piattaforma 'Ticino Gourmet Tour'

BELLINZONA – Sapori Ticino lancia Ticino Gourmet Tour, una nuova piattaforma web il cui principale obiettivo è quello promuovere il Ticino accompagnando il turista alla scoperta di questo territorio unico e guidandolo nelle proprie scelte. Quante volte ci siamo trovati in vacanza desiderosi che qualcuno potesse consigliarci un ristorante interessante e suggerirci una originale visita del territorio?

Questo è Ticino Gourmet Tour, brand nato per rispondere alla domanda turistica che sempre più richiede un’offerta di vero turismo gastronomico che, nello stesso tempo, può incrementare le economie locali e contribuire positivamente a molti livelli della filiera del settore turistico: dall'agricoltura e produzione alimentare locale alla ristorazione. Una nuova chiave di lettura per raccontare attraverso il cibo la cultura di una destinazione. Grazie al suo principale canale di comunicazione – il sito ufficiale www.ticinogourmettour.ch – TGT permette a chiunque lo desideri, di individuare cosa esplorare sul territorio, attraverso le molte attività proposte, siano esse culinarie, culturali o ricreative.

Attraverso foto, video, ricette, abbinamenti vino-cibo, proposte turistiche, Ticino Gourmet Tour presenta l’incredibile tesoro del Ticino. “Il nuovo portale permette di addentrarsi nella qualità e nel gusto ticinese grazie a un’accurata scelta di ristoranti che hanno fatto della qualità e dell’importanza degli ingredienti locali la loro filosofia, con l’enogastronomia che si fa portavoce di tutto un territorio per dare spazio e voce anche agli invisibili”: queste le parole di Dany Stauffacher, CEO di Sapori Ticino e ideatore dell’iniziativa in collaborazione con Ticino Turismo, GastroTicino, le Organizzazioni Turistiche Regionali (Lugano Region, Ascona-Locarno, Bellinzona e Valli, Mendrisiotto Turismo), Ticinowine e il Centro di Competenze Agroalimentari. “Lo scopo del progetto è quello di dare visibilità alle eccellenze del territorio proprio in un’ottica di rete per un’esperienza davvero unica per il visitatore”, sostiene Angelo Trotta, Direttore di Ticino Turismo.

