La battaglia di Mihajlovic: "Torno in ospedale e gioco d'anticipo"

BOLOGNA – Quando l’allenatore del Bologna Calcio Sinisa Mihajlovic ha convocato a sorpresa una conferenza stampa, i ricordi si sono subito riavvolti al 2019 quando, sempre di fronte ai giornalisti, annunciava di doversi curare a causa della leucemia. A distanza di un anno e mezzo, Sinisa si è ripresentato in sala stampa e con il solito coraggio e fermezza ha annunciato di doversi nuovamente fermare per curarsi.

“Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli d’allarme e c’è il rischio di una ricomparsa della malattia. Questa volta non entrerò in scivolata, ma giocherò d’anticipo. Questa malattia è molto coraggiosa nel tornare ad affrontare un avversario come me”.

“Ora non ho lacrime, so cosa devo affrontare e la situazione è diversa. La mia stanza sarà attrezzata per seguire la squadra in ogni circostanza”. Poi la richiesta ai giornalisti: “Parlate di Mihajlovic allenatore, ma lasciate l’uomo Sinisa alle sue esigenze”.