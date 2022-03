Gli Amici del Grotto Mobil organizzano il pranzo gratuito per Pasqua

LUGANO - La solidarietà torna anche a Pasqua: dopo il riscontro positivo per beneficiari e volontari del pranzo di Natale in versione anti covid dello scorso 25 dicembre, ecco che gli Amici del Grott Mobil si ripropongono per quello pasquale di domenica 17 aprile sempre gratuito, alla Mensa Bethlehem della Fondazione Francesco, diretta da Frà Martino Dotta, ubicata a Porza (Casetta gialla vis-à-vis la Cornèr Arena).

Nonostante la recente abolizione di tutte le restrizioni sanitarie, il Pranzo pasquale sarà offerto sia in presenza, sia da asporto (dalle 11.30).

La giornata inizierà con un aperitivo analcolico dalle 10.30. Gli organizzatori chiedono gentilmente a tutte le persone interessate di annunciarsi telefonando allo 091/605.30.40 (dalle 8.30 alle 14.30, entro venerdì 15 aprile).