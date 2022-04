Ancora gomme ticinesi abbandonate in Italia: nuovo ritrovamento a Mozzate

MOZZATE – Il mistero degli pneumatici ticinesi abbandonati in Italia continua. Dopo le centinaia di copertoni rinvenuti nel Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, un quantitativo importante di gomme è stato trovato a Mozzate. Anche in questo caso – riporta la RSI –, le gomme provengono dal Ticino.

Le etichette rimandando, infatti, a un garage del Locarnese, ‘colpevole’ solo di aver scelto – a quanto pare – la ditta di smaltimento sbagliata. I responsabili degli abbandoni non sono ancora noti e un’inchiesta è stata aperta in Italia per fare piena luce sulla questione.