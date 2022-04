Mistero: come è morta la donna ritrovata nel lago di Caslano? Si indaga

CASLANO - Era una signora conosciuta a Caslano, la 76enne trovata senza vita nel lago proprio nel comune malcantonese.

Non viveva nella zona di via Meriggi, dove ci sono numerose villette e case secondarie, che durante la settimana restano spesso vuote. Però era conosciuta, la sua famiglia, come riferisce La Regione, aveva radici lì.

Cosa le è successo? Non viene esclusa nessuna pista. Non ci sono elementi che possano far pensare a un gesto estremo o a un intervento esterno. Eppure nulla viene tralasciato.

La ricerca di testimoni va in quella direzione. È stato un incidente? Non si sa ancora.

Sempre stando alla versione online del giornale bellinzonese, sono state effettuate ulteriori ricerche in acqua e a riva.