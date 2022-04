Recluta morta a Isone, nessuna responsabilità dell'Esercito

ISONE - Nessuna responsabilità da parte dell'esercito. Le indagini per la morte della giovane recluta 21enne morta a Isone due anni fa durante la formazione alla scuola per granatieri hanno concluso che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Il ragazzo, del cantonNeuchâtel, non era arrivato al traguardo durante una marcia. Il suo corpo senza vita era stato rinvenuto in una stradina vicino al percorso principale.

La morte del giovane sarebbe da imputare a un’infezione batterica che ha colpito diversi organi. Dunque, nessuna responsabilità dell'esercito. La famiglia ha accettato le conclusioni.