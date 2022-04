Pausini: "Non posso crederci: abbiamo trovato due che stanno ciulando!"

MILANO - “No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciulando, adoro!”. Incidente hot durante una diretta Instagram di Laura Pausini. La cantante, mentre stava dialogando con i fan, ha beccato una coppia brasiliana che stava facendo sesso.



La cantante, dopo aver accettato l'interazione con i due ammiratori, si è accorta di aver interrotto un rapporto sessuale. I due non hanno fatto in tempo a rivestirsi e si sono ritrovati in video con Laura Pausini, con migliaia di persone che li stavano guardando.



“Ma stavate facendo l’amore?", ha chiesto la Pausini, per poi aggiungere: “No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciulando, adoro!”



I fan a quel punto si sono presentati e hanno raccontato la loro storia in portoghese, mentre Pausini traduceva in italiano.