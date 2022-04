MILANO – È stata smentita la notizia della morte di Mino Raiola. Il re dei procuratori "sta combattendo. Sono indignato da chi specula sulla vita di un uomo che sta combattendo", ha fatto sapere Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele. Dopo aver fatto il giro del mondo, la notizia è stata commentata anche dal diretto Raiola.

"Aggiornamento stato di salute per chi se lo chiede: incazzato. Sono stato dato per morto per la seconda volta in quattro mesi. Sembro anche in grado di resuscitare".