Profughi ucraini in Ticino, un nuovo strumento informativo dal Cantone

BELLINZONA – Sono oltre 2’500 le persone accolte in Ticino dall’inizio della guerra. Per migliorare l’informazione loro destinata sui servizi cantonali e sulle risorse a disposizione, sono stati creati una pagina web e un canale Telegram con informazioni in lingua ucraina. La helpline telefonica cantonale 0800 194 194 risponderà alle domande e potrà fornire una puntuale consulenza anche in lingua ucraina.

Fin dall’inizio del conflitto in Ucraina, le autorità cantonali hanno elaborato e predisposto un piano di accoglienza per assicurare una presa a carico ordinata, strutturata e professionale dei profughi in arrivo dalle zone di guerra. In questo ambito sono stati creati dei supporti informativi – tra cui una pagina web e diversi opuscoli informativi – che nel tempo sono stati costantemente aggiornati e completati.

L’informazione diretta alle persone accolte in Ticino sarà ora ulteriormente rafforzata grazie a un sito web in lingua ucraina, che conterrà una serie di informazioni utili: dalle modalità per richiedere lo statuto S a quelle per ottenere le prestazioni assistenziali, dal modo corretto per i datori di lavoro di notificare un’attività lavorativa, alle modalità di annuncio per la scolarizzazione o ancora alle regole in vigore per gli animali domestici provenienti dall’estero. La pagina è consultabile da subito, collegandosi all’indirizzo www.ti.ch/ucraina e scegliendo successivamente la versione in lingua ucraina.

A complemento della pagina web è stato inoltre creato un canale bilingue sul servizio di messaggistica Telegram, che verrà gestito in italiano e in ucraino. Oltre a riassumere i principali contenuti del sito web, questo strumento permetterà agli abbonati di ricevere notifiche direttamente sul proprio dispositivo digitale per restare aggiornati sulle risorse che il Cantone mette a disposizione dei profughi e permetterà al Cantone di fornire informazioni puntuali in modo mirato. Fra i contenuti condivisi sul canale vi sono, ad esempio, una serie di video di formazione in italiano e ucraino su diversi temi come la scuola, la civica e la sanità. Per abbonarsi al canale Telegram ufficiale del Cantone occorre collegarsi all’indirizzo https://t.me/ucrainaTi.

Rimane a disposizione anche la helpline telefonica cantonale – attiva tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:00, al numero 0800 194 194 –, che a partire da oggi fornirà consulenza anche in lingua ucraina.