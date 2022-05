Esplosione in un hotel a L'Avana: almeno 18 morti e 40 feriti

L'AVANA – Forte esplosione a L’Avana, nel centralissimo Hotel Saratoga, poco dopo le 11, ora locale: l’edificio, che si trova nella città vecchia ed era in ristrutturazione, è stato pesantemente danneggiato. I morti secondo l’ultimo drammatico bilancio sono 18, una quarantina di persone sono rimaste ferite, compresi diversi bambini.

L’esplosione, riferiscono alcuni testimoni, ha provocato un "fortissimo boato". Le fotografie scattate sul luogo del disastro mostrano la facciata devastata dell’edificio: i primi tre piani dell’hotel sono stati sventrati quasi completamente.

Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba dal 2019, esclude che l’esplosione sia stata causata da una bomba e spiega che sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente. Le autorità de L’Avana spiegano che potrebbe essere legata a un incidente avvenuto durante il "travaso di gas liquido da un camion".