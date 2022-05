Incidente a Muzzano, grossi disagi sull’A2 in direzione nord

MUZZANO – Grossi disagi sull’A2 in direzione all’altezza di Muzzano a causa di un incidente avvenuto verso mezzogiorno. Per cause ancora da chiarire, un furgone e un monovolume sono entrati in collisione dopo la galleria della Collina d’Oro. Il bilancio è di due feriti. Disagi al traffico si registrano fin da Mendrisio in direzione nord.

È stata chiusa al traffico anche la Galleria del Gottardo, sempre in direzione nord. Tra Quinto e Airolo si segnalano quasi 4 chilometri di coda a causa di un incidente verificatosi a Göschenen. Nel frattempo – segnala la Polizia su Twitter – la Galleria del Gottardo è stata riaperta al traffico.