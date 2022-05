Allerta caldo in Italia. E in Ticino? MeteoSvizzera: "Non supereremo i 30°"

LOCARNO – Il mese di giugno partirà con temperature elevate in Italia. Un anticiclone africano si espanderà verso il Mediterraneo centrale e investirà l’Italia con aria molto calda e temperature fino a 40° per il ponte del 2 giugno. E in Ticino? Le previsioni, bollettino alla mano, indicano che dalle nostre parti la situazione sarà diversa.

“Noi – ci spiegano da MeteoSvizzera – ci troviamo al margine dell’anticiclone e della risalita di aria calda verso l’Italia. Avremo sì un rialzo delle temperature, ma non supereremo i 30°. Instabilità e nuvole torneranno a farla da padrone già da venerdì.

Per la giornata di venerdì sono attesi anche qualche rovescio e temporali locali. La pioggia tornerà protagonista domenica, quando si prevede “un tempo probabilmente instabile con poco sole e tendenza a rovesci o temporali”.