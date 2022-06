Verdi del Ticino: "I veicoli elettrici sono la strada del futuro"

MENDRISIO – L’inarrestabile aumento del costo del carburante sta mettendo in ginocchio gran parte della popolazione, e non è dato al momento prevedere per quanto tempo ancora questa situazione si protrarrà. Se, da una parte, il trasporto pubblico e la mobilità lenta possono essere un’alternativa, dall’altra c’è chi proprio non può rinunciare all’automobile. Per costoro, l’auto elettrica diventa un mezzo valido per spostarsi in modo autonomo, ecologico e più conveniente.

I veicoli elettrici rappresentano l’elemento fondamentale di una mobilità individuale moderna e proiettata verso il futuro. L’innovazione in questo senso è particolarmente importante per diminuire le immissioni di CO2 nell’atmosfera, benché permangano alcune problematiche irrisolte. Nel 2022 in Svizzera si vorrebbe raggiungere il 15 % di automobili elettriche nuove immatricolate. Il caro benzina accelererà il raggiungimento di questo obiettivo; anche l’Ente pubblico è impegnato ad incentivare il passaggio all’elettrico compiendo numerosi sforzi.

I Verdi del Ticino sono convinti dell’importanza di cominciare subito a modificare le nostre abitudini, cercando di essere più virtuosi e sensibili alle tematiche ambientali. È a questo scopo che hanno organizzato una conferenza dal titolo “Mobilità elettrica e sostenibile”, per informare sui progressi in questo ambito. All’incontro, che si terrà sabato 11 giugno dalle 10.00 alle 12.00 al Campus Supsi di Mendrisio, parteciperanno: Matteo Valenza, appassionato di informatica, tecnologia e motori. Noto youtuber, ha acquistato la sua prima auto elettrica nel 2019 e ad oggi è riuscito a convertire all'elettrico moltissime persone, anche grazie alla sua simpatia ed autoironia; Eleonora Crenna, PhD in scienze ambientali e ricercatrice presso EMPA (Materials Science and Technology) di San Gallo, dove partecipa a progetti svizzeri e europei nell'ambito della sostenibilità ambientale delle batterie al litio per veicoli elettrici, e che tratterà la tematica delle batterie e dei nuovi materiali; Paolo Rossi, CEO dell’azienda Elettrica Ticinese (1999-2007) e dell’Azienda Elettrica di Massagno (2015-2021) approfondirà il tema dell’approvvigionamento energetico e delle reti. Modera il dibattito Cristina Gardenghi, siede in Gran consiglio per i Verdi del Ticino, e dal 2021 in Consiglio comunale di Acquarossa.

A seguire, per chi volesse trattenersi oltre, è previsto un pranzo all’Osteria La Manciana di Scudellata. I partecipanti saranno condotti sul posto da una carovana di 10 auto elettriche.

L’incontro è gratuito, gradita un’offerta libera a copertura dei costi. Il pranzo invece è a pagamento (50 franchi a persona). In entrambi i casi, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Filippo Piffaretti: filippo.piffaretti@icloud.com