Il dramma di Justin Bieber: "Ho la sindrome di Ramsay Hunt"

LOS ANGELES - Justin Biber ha svelato al mondo di essere affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt. Lo ha fatto con un video condiviso con i suoi 240 milioni di follower, in cui sul suo viso appaiono in modo evidente le conseguenze portate dalla malattia. Una malattia causata dal virus Herpes Zoster responsabile della varicella che resta «dormiente» per anni e può, più avanti nel tempo, riattivarsi e scatenare questi sintomi.

“Ho questo virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali, e ha causato la paralisi del mio viso - dice Bieber, 28 anni -. Come potete vedere, dalla parte di quest' occhio non riesco a muovere la palpebra. Non riesco a sorridere da questo lato della mia faccia. Questa narice resta ferma. Devo cancellare le date del mio tour: come è ovvio, non sono fisicamente in grado”.