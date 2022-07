Locarno, Lodomilla Ortelli compie 108 anni!

LOCARNO - Mercoledì 29 giugno è stata una giornata ricca di caloroso affetto all’Istituto per anziani San Carlo di Locarno. Ospite della casa ormai da tempo, la veterana della Città Lodomilla Ortelli, nata Bonetti, ha infatti festeggiato la bellezza delle 108 primavere assieme ai propri cari e al personale di cura. A rendere visita all’abitante più longeva di Locarno è stata la responsabile del Dicastero socialità, giovani e cultura, Nancy Lunghi, che a nome del Municipio e della cittadinanza intera ha espresso i più sentiti auguri alla festeggiata e le ha consegnato un omaggio floreale.

Nata proprio a Locarno in una famiglia numerosa, Lodomilla Ortelli ha studiato farmacia a Zurigo, dove ha poi lavorato per alcuni anni prima del rientro in Ticino, dove nel 1947 si è unita in matrimonio con Sandro Ortelli. Nel 1968 ha rilevato e lavorato in una farmacia a Locarno, mettendo a disposizione la propria esperienza fino all’età di 85 anni.

La signora Ortelli è stata festeggiata anche dal direttore del San Carlo, Mauro Pirlo, e dal personale di cura.