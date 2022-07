GastroTicino entra nel “metaverso”

LUGANO - Swiss Virtual Expo è il più grande evento dedicato a tutti coloro che vogliono incrementare la propria visibilità con un nuovo canale digitale. L’obiettivo è di dare valore alle aziende, ai personaggi e ai progetti che animano la scena economica della Confederazione. GastroTicino non poteva non essere presente nella prima esposizione virtuale in 3D per poter dare servizi sempre più performanti ai soci.



Dopo aver trasformato le newsletter da cartacee a digitali, dopo aver fatto diventare il proprio sito un punto di riferimento per la categoria e non solo, ecco il passo successivo. Entrare nel metaverso e in particolare organizzare uno stand all’avanguardia. Ma che cosa offre Swiss Virtual Expo, progetto di ated - ICT Ticino? È innanzitutto una vetrina innovativa per aziende, enti, associazioni e istituzioni, che attraverso stand espositivi personalizzabili desiderano valorizzare il proprio brand. Vi è poi la possibilità di organizzare eventi aziendali live, webinar e gallerie espositive. Insomma, un’occasione unica per sperimentare la tecnologia del futuro già oggi e la formazione innovativa, in ottica del nuovo mondo del metaverso, senza dimenticare che si tratta di un networking in modalità green e immersiva tra espositori e visitatori.

Il vantaggio di essere su Swiss Virtuale Expo - assieme ad aziende o enti come Swisscom, Supsi, EOC, AIL, Tilo, FFS, AITI e la Città dei mestieri - è che la piattaforma è accessibile in modo gratuito 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. I soci di GastroTicino, in qualsiasi momento, potranno quindi scaricare documenti e brochure, vedere video interessanti e chiedere un contatto con il segretariato o gli altri uffici.

Tra gli argomenti e servizi che saranno di volta in volta presentati nello stand, citiamo le news su GastroTicino, Sezioni regionali e su Ticino a Tavola/Fatto in casa. Importante la presenza dell’Ufficio giuridico e di quello della Formazione professionale, così come di GastroSOS. Altri documenti e informazioni riguarderanno Réservé Magazine, rassegne enogastronomiche, eventi e molto altro ancora.

Visionare lo stand di GastroTicino è semplicissimo, sia da PC che da tablet o smartphne: basta andare sul sito swissvirtualexpo.ch e seguire le facili istruzioni, recandosi poi al padiglione numero 3. Non resta che scegliere il proprio avatar e iniziare la visita.