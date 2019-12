L'annuncio di Marco Romano: "Municipio di Mendrisio addio"

MENDRISIO - Marco Romano non si ricandiderà per il Municipio di Mendrisio. Ad annunciarlo, in una lunga intervista al Corriere del Ticino, è lo stesso Consigliere Nazionale PPD, che non manca di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.



“È una decisione - spiega Romano - presa discutendo con il partito. Valutata a fondo con i miei cari e strettamente legata alla volontà di massimizzare il mio impegno a Berna nella legislatura appena iniziata. Il mio focus sarà sulla politica federale. In aggiunta la rinuncia mi permette di riorganizzarmi anche professionalmente: da aprile 2020 assumerò una nuova sfida nel privato”.



Il municipale uscente torna sulla sconfitta del maggio del 2018, quando venne battuto da Samuele Cavadini nella corsa per la poltrona di sindaco, lasciata libera da Carlo Croci: “Ho profondo rispetto per la democrazia e il risultato del maggio 2018 mi ha dato un segnale chiarissimo. La sconfitta ha generato occasioni. Sono impegnato a Mendrisio dal 2003, amo profondamente la mia città. Il sistema di milizia impone tuttavia scelte, utili anche a trovare i giusti equilibri tra famiglia, politica e carriera professionale”.



E veniamo ai sassolini. Uno degli argomenti che sfavore maggiormente Romano nella corsa al sindacato, fu proprio quello della doppia carica Municipale-Consigliere Nazionale. La rinuncia odierna, dimostra che i critici avevano ragione? ”Nella deputazione ticinese abbiamo ben due sindaci. Non torno su quell’assurda campagna in cui si è cercato ogni appiglio possibile per delegittimare la mia persona. In 4 anni di Municipio non ho mai avuto la sensazione che l’impegno federale arrecasse danno all’Esecutivo. Con i collaboratori dei dicasteri di cui ho la responsabilità abbiamo portato avanti con successo numerosi dossier e, con organizzazione e dedizione, rispondo a tutte le sollecitazioni della vita quotidiana. Il giudizio lo lascio alle persone per cui e con cui opero”.



Altri sassolini. Marco Romano è antipatico? “È imbarazzante. Sulla mia persona a Mendrisio si sono dette e scritte tante cattiverie e fantasie; spesso senza nemmeno conoscermi. Ma anche questo è parte del fare politica… Il recente risultato per le Nazionali mi ha mostrato un ampio sostegno popolare, fuori Mendrisio in ogni angolo del Cantone. Non sono una personalità estroversa, è il mio carattere. Vivo con passione e determinazione quanto faccio. Sia in Ticino sia nel resto della Svizzera sento l’apprezzamento delle persone con cui collaboro e vivo momenti di convivialità”.



Nella lunga intervista concessa al CdT, Romano annuncia infine che la sua rinuncia alla corsa per il Municipio non è un addio alla politica cittadina: sarà infatti in lista per il Consiglio comunale.