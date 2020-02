Sono già passati 10 anni da quel maledetto pomeriggio in cui morì Bill Arigoni... Il figlio Alessio lo ricorda così

MAGLIASO – Oggi, martedì 11 febbraio, ricorre il decimo anniversario dell'incidente che costò la vita al deputato socialista Giuseppe Bill Arigoni. A nome della famiglia, il figlio Alessio, ricorda il lavoro politico e l’impegno sociale del padre, ma soprattutto richiama l’attenzione sul fatto che poco o nulla è stato fatto per rendere meno pericoloso quel tratto di strada.

“L’11 febbraio 2010 alle 18.10 – scrive in una nota inviata alle redazioni - mio padre veniva investito mortalmente da un’auto sulle strisce pedonali sul ponte della Magliasina a Magliaso, proprio su quella strada il cui traffico infernale combatteva da decenni. Morì a causa del grave trauma cranico all’Ospedale Civico di Lugano il 12 febbraio. I suoi organi vennero donati. Fu una distrazione della conducente (con la quale non abbiamo mai avuto contatti) che venne condannata per omicidio colposo. È triste constatare che a Magliaso la situazione viaria non sia cambiata di una virgola”.

La breve nota si chiude con un pensiero commosso rivolto al padre: “La sua assenza è ancora oggi molto dolorosa per noi e molto evidente anche nell’arena politica ticinese”.

Alessio indica infine alcuni link che raccontano la vita e l’impegno pubblico di Bill Arigoni.

Il suo grande lavoro socio-politico è parzialmente riassunto nel sito: www.billarigoni.ch.

Qui la sua biografia: http://www.billarigoni.ch/biografia

Qui la sua pagina su Facebook: https://www.facebook.com/giuseppebillarigoni

Qui il suo canale di Youtube: https://www.youtube.com//BILLARIGONI