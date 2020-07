A Bellinzona niente fuochi d'artificio ma arriva Berset

BELLINZONA – Alain Berset tornerà a breve in Ticino e lo farà come oratore nel discorso del primo agosto, festa nazionale svizzera, a Bellinzona (più precisamente a Monte Carasso).

La capitale rinuncia ai fuochi d’artificio, come era stato preanunciato, ma si regala un protagonista d’eccezione. Dopo essersi recato nel nostro Cantone durante la pandemia per parlare degli sforzi comuni, Berset tornerà in un’occasione certamente più lieta e la sua presenza sarà significativa dei rapporti tra Ticino e Berna, che a marzo hanno scricchiolato non poco.

Ovviamente ci saranno delle precauzioni da mantenere: l’ingresso sarà ad accesso contingentato ed unicamente previa iscrizione da inviare entro lunedì 20 luglio per mail a comunicazione@bellinzona.ch indicando nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico valido (personale e di ogni singolo ulteriore accompagnatore). Si andrà in ordine di iscrizione.

Oltre a Berset, parlerà Mario Branda e ci sarà animazione con musica, senza scordare un risotto offerto dalla Società Rabadan.