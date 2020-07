Recovery Fund, accordo firmato: "un passo storico per l'Ue"

BRUXELLES – I leader europei hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti. Lo ha annunciato questa notte il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Può dunque vedere la luce il piano straordinario da 750 miliardi per salvare i Paesi più colpiti dal Covid e dal tracollo finanziario. Soldi che saranno reperiti da Bruxelles tramite gli Eurobond. Un passo storico per l'Unione.

Numerosi i commenti positivi dei leader europei sull'accordo trovato. "Giornata storica per l'Europa!", ha ad esempio scritto il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter. "Sono le sei del mattino: siamo all'alba di un vertice lunghissimo. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo", ha dal canto suo detto il premier italiano Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre", ha aggiunto.

La Cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del Consiglio europeo ha dichiarato di essere "molto contenta" dell'accordo raggiunto, affermando anche di essere "sollevata" del fatto che i leader europei siano arrivati ad una intesa. Merkel ha poi precisato che il raggiungimento di un accordo ha inviato un "buon segnale" all'Europa.