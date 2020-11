Presidenziali USA, testa a testa Trump-Biden. Ma il tycoon canta vittoria: "Ci prepariamo a una grande festa"

STATI UNITI – La notte delle elezioni americane non portato ancora al verdetto. L’attuale presidente Donald Trump ha vinto in alcuni Stati in bilico sovvertendo i pronostici dei sondaggi.

Dati, però, non ancora sufficienti per alzare le braccia al cielo. Il testa a testa con Joe Biden, quindi, si deciderà verosimilmente al termine dello scrutinio negli Stati come Michigan, Pennsylvania e Wisconsin che impiegano più tempo. I dati parziali nei citati stati danno in vantaggio Trump, ma Biden non vuole arrendersi. “Sono ottimista”, ha detto.

Più che ottimista è anche Trump, che tramite Twitter accenna a una non tanto velata esultanza. “Grazie americani – scrive –, abbiamo vinto ovunque con risultati fenomenali. Ci prepariamo a una grande festa. Ma la partita non è ancora finita. Francamente, abbiamo vinto le elezioni. Vinceremo, e per quanto mi riguarda abbiamo già vinto”.