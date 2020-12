Andrea Pagani rieletto procuratore generale

MENDRISIO – Il giorno della verità è arrivato. Il Gran Consiglio si sta esprimendo in queste ore in merito al rinnovo delle cariche della Magistratura. In lista, lo ricordiamo, anche i cinque procuratori interessati da preavviso negativo. Al Mercato coperto di Mendrisio, dove è in corso la seduta parlamentare, è stato confermato il procuratore generale Andrea Pagani, procuratore uscente ed unico candidato alla sua successione.

79 su 81 le schede valide con Pagani che ha raccolto 57 voti favorevoli al netto di 21 schede bianche e una risultata nulla.