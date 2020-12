Fabio Badasci lascia il Parlamento, "ma prima lasciatemi togliere qualche sassolino dalla scarpa"

MENDRISIO – Il deputato leghista Fabio Badasci lascia il Gran Consiglio. È stato il diretto interessato ad annunciare la sua decisione oggi, in occasione della seduta parlamentare tenutasi al Mercato coperto di Mendrisio. Badasci ha preso la parola intervenendo nella trattanda a favore della tredicesima a tutti gli apprendisti nello Stato e nel parapubblico. L’occasione è stata proficua per togliersi qualche “sassolino della scarpa”.

Il deputato non ha risparmiato, infatti, frecciatine all’indirizzo di Matteo Pronzini. “Gli ho offerto – dice – il mio posto in casa anziani, ma non ha accettato perché il lavoro non gli piace”.

Immediata la replica di Pronzini. “Non so – ribatte – se sono i fumi dell’alcol, ma…come si suol dire il raglio dell’asilo non va in cielo”. Per interrompere il botta e risposta tra i due si è reso necessario l’intervento del presidente Daniele Caversazio.