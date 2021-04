A Stabio su PLR e sinistra, che guadagnano un seggio, giù Lega e PPD

STABIO - La tendenza cantonale al momento parla di PLR in leggera crescita, Lega e PPD in discesa, stando ai dati parziali. E la conferma perfetta è Stabio, dove il sindaco Simone Castelletti viene rieletto con una votazione brillantissima. La sinistra e i liberali guadagnano un seggio, ne perdono uno a testa Lega e PPD.

Il PLR ottiene il 39,7%, sfiorando dunque il 40%. Segue GUS (Gruppo Unità di Sinistra), col 21,9%, poi il PPD col 16,6% e la Lega col 15%, resta fuori Stabio c'è col 6,8%.

Rieletto dunque Castelletti, che ottiene quasi il doppio dei voti del secondo della lista, Evaristo Reggi. Con loro per il PLR in Municipio anche Cihan Aydemir.

Per la sinistra eletti Marco Durini e Francesca Frigerio, per il PPD Mattia Rossi e per la Lega Katia Fabbris.