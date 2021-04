A Lugano confermati gli equilibri politici. Eletti Lombardi e Valenzano Rossi

LUGANO - Stessi equilibri politici a Lugano. Ci dovevano per forza essere due volti nuovi, uno per il PPD e uno per il PLR. Entrano dunque in Municipio Filippo Lombardi e Karin Valenzano Rosso

La Lega conferma i tre seggi, con il 35,1% dei voti ottenuti. Il PLR con il suo 23,9% conferma i due seggi. 17% dei consensi per il PS, che mantiene il suo seggio, così come il PPD, con il 17%.

Marco Borradori è sindaco di quindicina, assieme a lui confermati Michele Foletti (secondo classificato) e Lorenzo Quadri.

Nel PLR confermato Roberto Badaracco, al posto di Michele Bertini entra nell'Esecutivo Karin Valenzano Rossi. Ecco dunque la seconda donna in Municipio!

Nel PPD non si ripresentava Jermini, prende il suo seggio Filippo Lombardi. Nel PS confermata Cristina Zanini-Barzaghi.