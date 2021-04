Il successo della lista civica a Agno: 14% di consensi!

AGNO - Questa tornata elettorale è ulteriore conferma del successo delle liste civiche, come ad

esempio accaduto nel borgo sul Ceresio, dove tutti i partiti indistintamente hanno perso voti e

punti percentuali in Municipio e Consiglio Comunale (Lega/UDC - 6.5%, PPD - 2.8%, PLR - 2.7%,

PS/Verdi - 2%) a vantaggio della lista civica ViviAgno (14%).

Aveva fatto notizia a gennaio la nascita di questa lista civica, fondata dal presidente e dal

vicepresidente sezionali del PLR, Gianfranco Rusca ed Emanuele Verda (capogruppo in Consiglio comunale e delegato al Comitato cantonale PLRT), che con l’elezione in Municipio di Gianfranco Rusca ha nella sostanza insediato nell’esecutivo comunale un liberale in più a scapito del secondo seggio PPD, a fianco dei rieletti Thierry Morotti e Patrizia Cavagna (PLR), Andrea Bernasconi e Giancarlo Seitz (Lega/UDC), Pierluigi Neri (PPD) e Sergio Baroni (PS/Verdi).