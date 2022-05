"Cosa succede in zona Cave di Cresciano?"

CRESCIANO – "In seguito al deteriorarsi della loro qualità di vita, alcuni cittadini del comune di Riviera residenti in zona Cave di Cresciano hanno attivato una raccolta firme, consegnata in cancelleria a Osogna venerdì 27 maggio. Alcuni giorni prima, il 13 maggio 2022, il Partito Socialista del Comune di Riviera ha depositato l’interpellanza “Cosa succede in zona le Cave di Cresciano?” per chiedere al Municipio di chiarire cosa stia succedendo tra le ditte attive nella zona.

"L’attività di estrazione della pietra fa parte del DNA del comune di Riviera, nonostante sia particolarmente rumorosa, i cavisti della regione hanno sempre cercato di applicare il buonsenso: lavorando in modo di disturbare la popolazione residente il meno possibile", si legge in un'interpellanza del socialista José Del Romano.

"Da alcuni mesi tuttavia molti cittadini e cittadine residenti in zona Cave di Cresciano lamentano un degrado importante della loro qualità di vita. In particolare, sono stati segnalati i seguenti disagi che iniziano fin dalle prime luci del mattino, anche di sabato:

- Continuo andirivieni di camion

- Forti rumori

- Grandi quantità di polvere nell’aria

Nonostante l’aumento di questi fastidi, l’attività estrattiva non sembra essere aumentata. Esasperati dalla situazione, venerdì 27 maggio 2022 i cittadini e le cittadine di Riviera hanno consegnato presso la cancelleria comunale di Osogna una raccolta firme per richiedere l’aiuto del Municipio, invitandolo a intervenire per “migliorare la qualità di vita” della popolazione residente".

Di seguito le domande inviate al Municipio di Riviera dal Partito Socialista:

1. Quali aziende sono attualmente operative in zona Cave di Cresciano? Può il municipio obbligarle ad applicare le “Misure contro il rumore dei cantieri” definite nella legge federale? Può anche verificare che gli “orari di lavoro” definiti dalla legge cantonale sono rispettati?

2. Tra queste, ce ne sono che si occupano di attività diverse dall’estrazione della pietra? Se sì, quali?

3. Ci sono cave presso cui si sta eseguendo un “progetto di sistemazione”? Se sì, quali? Quanto dureranno i lavori?

4. Nella suddetta zona è in attività un frantoio? Se sì, è stato effettuato un Esame di Impatto Ambientale come previsto dal Piano direttore cantonale?