Le FFS risanano 175 carrozze Eurocity, ma devono farlo all'estero. Storni: "Paghiamo gli errori di Meyer"

Secondo Me

*Dal profilo Facebook di Bruno Storni

FFS risanano 175 carrozze Eurocity, ma la notizia è che i lavori dovranno in gran parte essere eseguiti all'estero essendo le capacità disponibili negli stabilimenti di Olten e Yverdon completamente esaurite. Nel 2008 volevano chiudere lo stabilimento di Bellinzona dove oggi grazie allo sciopero che ha evitato la chiusura lavorano circa 400 persone.

Poi nel 2018 arrivarono con il nuovo stabilimento a Castione per 220 posti di lavoro a condizione che fosse finanziato dal Cantone per 100 mio (sic) e si permettesse lo sfruttamento immobiliare alle FFS del sedime attuale con una parte concessa per scopi pubblici al Comune. Quasi a farci un regalo !!! Il tutto votato dal GC nel gennaio 2019.

Dopo un primo menavia ad un'interpellanza sul tema, il Consiglio Federale alla mia seconda interpellanza del 2020 20.4070 "Pianificazione del fabbisogno di stabilimenti di manutenzione FFS. Nuovo stabilimento Bellinzona/Castione" ammise finalmente che le capacità di manutenzione FFS erano insufficienti che avrebbero dovuto aumentarle e non tagliare come avevano sempre sostenuto.

Eppure era chiaro che con i grandi investimenti nell'infrastruttura Ferrovia 2000, Alptransit, ecc. avviati ancora il secolo scorso l'utenza e il materiale rotabile sarebbero cresciuti e di conseguenza il fabbisogno di manutenzione!! Ma a pianificare il futuro delle FFS c'era il programma rail/fit del CEO Andreas Meyer che intendeva tagliare 1200 posti di lavoro...

Purtroppo In Ticino c'è chi ha sempre creduto e ceduto a Meyer anche quando minacciava: o accettate e votate ( Gran Consiglio) la lettera d'intenti e i 100 mio per lo stabilimento di Castione entro 6 mesi o ce ne andiamo oltre Gottardo e chiudiamo tutto (sic).

Emblematico il rapporto di 26 pagine della Commissione della Gestione del GC nel quale giustificando al millimetro la posizione FFS si arrivava a dire "va tenuto sempre presente che non esiste alcun diritto del Ticino ad ospitare un'officina delle FFS" (sic , sic, sic,..)

Perfino il mio emendamento per garantire più spazi a Castione dal GC era stato bocciato su richiesta del Consiglio di Stato che ubbidiva a Meyer. Nel frattempo le FFS hanno comunicato che da 220 i posti di lavoro previsti a Castione sono già saliti a 350 e adesso leggiamo anche questo: "Le FFS stanno lavorando intensamente per aumentare successivamente le loro capacità di manutenzione in tutta la Svizzera, al fine di soddisfare la crescita prevedibile dei servizi e della flotta."

*Consigliere nazionale PS