Pareggio dei conti, Renato Reichlin: "Risparmiate il fiato e non prendeteci in giro"

*Di Renato Reichlin

A caratteri cubitali un manifesto di questi giorni dice: “Stop alle imposte. Sì a spendere meglio i soldi dei cittadini”. Sfido chiunque a non essere d’accordo. Poi però vedo che l’imperativo viene da UDC, PLR e Lega, cioè da chi da decenni occupa scranni di potere in Gran Consiglio e Consiglio di Stato dove la Lega ne occupa 2 su 5 e il PLR quello del Dicastero alle finanze.

Ma come?? A gestire con oculatezza imposte e soldi non spetta appunto a chi ci governa, oltre tutto da anni? Non ne sono capaci? Sfido io che a “Democrazia diretta” incalzati dal conduttore non sapevano che pesci pigliare, balbettando distinzioni tra contenimento della spesa e tagli. Voterò NO! al sibillino decreto che è una presa in giro e non chiarisce dove si spenderà “meglio”, lasciando aperta la strada a risparmi che si abbatteranno come al solito su socialità e cultura, di cui durante la pandemia tutti abbiamo sottolineato l’indispensabilità.