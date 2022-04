A Muralto torna FestivaLLibro. Tema: la diversità

MURALTO - Da giovedì 28 aprile a domenica 1° maggio FestivaLLibro – sostenuto dal Comune di Muralto – torna a proporre momenti d’incontro con editori, autori e artisti; spazi di discussione, atelier creativi e spettacoli, nonché presentazioni di novità editoriali. La terza edizione del festival con casa a Muralto avrà quale tema la diversità. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 29 aprile dalle ore 18.00 presso il Palazzo dei Congressi a Muralto – alle ore 19.30 risotto offerto.

Il programma della rassegna 2022 prevede diverse attività, tra letture, incontri con ospiti rinomati, proiezioni cinematografiche e presentazioni di novità editoriali. Al termine di una lunga stasi per il mondo della cultura e degli eventi, il desiderio d’incontrarsi e partecipare a eventi culturali ha spinto tutta la squadra operativa di FestivaLLibro a voler replicare ancora una volta il successo delle passate edizioni.

Con la rinnovata collaborazione con il professor Renato Martinoni, direttore artistico per il terzo anno, FestivaLLibro si riconferma un evento culturale di qualità, con incontri rivolti a tutte le fasce della popolazione e con la partecipazione di numerosi editori della Svizzera italiana. Anche quest’anno, saranno utilizzate la sala di proiezione del Palazzo dei Congressi, la palestra delle Scuole elementari di Muralto che si trasformerà nella Fiera del Libro, la Residenza San Vittore – dove si terranno gli incontri e le presentazioni delle diverse novità editoriali della Svizzera italiana – e, per concludere, il Cinema Rialto. La stessa “Cittadella del libro e del cinema” del 2020, tornerà a esistere due anni dopo, con ulteriori ampliamenti, durante un intero fine settimana.

La sinergia tra i membri del Comitato organizzatore e la rinnovata collaborazione con il Locarno Film Festival hanno permesso di definire come obiettivo principale di FestivaLLibro la messa in luce dei legami tra i libri e la settima arte. Tra libri e cinema si intercaleranno quindi occasioni di dialogo tra le differenti espressioni culturali: da spettacoli teatrali ad atelier per i più piccoli, da incontri con ospiti rinomati alla lettura al buio per ciechi e ipovedenti (grazie alla rinnovata collaborazione con Unitas). Ecco perché la tematica scelta per la terza edizione di FestivaLLibro sarà la diversità, a dimostrazione delle molteplici sfaccettature di cui la cultura può colorarsi.

Entrata gratuita a tutti gli appuntamenti.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito: www.festivallibro.ch