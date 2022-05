Torna la Notte Bianca a Locarno, sabato 11 giugno la 14esima edizione

LOCARNO – È storicamente la notte più lunga di Locarno, con le sue animazioni gratuite nelle piazze del centro, nei ristoranti e bar e negli oltre 40 negozi che aderiscono con entusiasmo all’apertura fino a tarda ora.

La 14esima edizione della Notte Bianca inizierà alle 17.00 di sabato 11 giugno con le proposte dedicate alle famiglie, per poi proseguire dalle 20.00 in poi con tutti gli altri eventi.

La musica della notte più lunga dell’anno echeggerà con piccoli concerti di musica dal vivo, dj set, musei aperti, concerti di musica classica e molto altro. Come si legge dal comunicato stampa, diffuso dal Comitato Notte Bianca Locarno, il programma musicale è fitto di appuntamenti: “Alle 23.00 scalderà il cuore della Piazza Grande l’artista principale della serata, Giusy Ferreri; svelata recentemente da Radio Ticino celebrerà i suoi 25 anni animando il palco principale. La regina dei tormentoni estivi è anche l’artista che è rimasta più a lungo in testa alla classifica dei singoli italiani”. “Zoe Beretta – prosegue il comunicato - sarà premiata da Banca Migros quale artista dell’anno per “Music Club 2022”, il programma per talenti emergenti di Radio Ticino, e si esibirà alle 21:00 sulla Piazza Grande. La serata continuerà con la cover band “Paipers” che catapulterà gli spettatori nella magica atmosfera degli Anni ‘60. Non mancherà la loro canzone dedicata a Giorgio Fieschi, loro mentore. Sul palco della Piazza ancora musica ticinese con il ritorno dei “Sinplus” e a chiudere la serata i DJ di Radio Ticino fino alle ore piccole. In Piazza S. Antonio, invece, le note saranno quelle del Vallemaggia Magic Blues che quest’anno festeggia il ventennale. Un programma speciale anche per Piazza Remo Rossi e nel resto del perimetro della manifestazione.

Per il rientro a casa, da Locarno saranno organizzati trasporti speciali fino a tarda notte, con orari consultabili anche sul sito della manifestazione. Il ricco programma, costantemente aggiornato, ed altre utili informazioni sono disponibili sul sito nottebiancalocarno.ch.